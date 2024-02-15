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Giriş Tarihi: 15.2.2024 13:27

Bursa'da 14 yaşındaki çocuğun ihbarı polisi alarma geçirdi

Bursa'da 14 yaşındaki çocuğun ormanda bir kadın cesedi gördüğü ihbarı üzerine alarma geçen polis ekipleri, çocuğun gördüğü cismin poşet olduğunu belirdledi.

İHA
Bursa’da 14 yaşındaki çocuğun ihbarı polisi alarma geçirdi
Olay, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Arda T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okulunun üst tarafındaki ormanlık alanda bir kadın cesedi gördüğünü bildirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş bir alanı tarayarak araştırma yaparken, herhangi bir şeye rastlayamadı. Bunun üzerine Arda T. babasıyla birlikte ormanlık alana gelerek, gördüğü yeri tarif etti. Ekipler gencin tarif ettiği cismin poşet olduğunu tespit etti. Bunun üzerine tüm polis ve sağlık ekipleri normale dönerken, Arda T. ile kardeşi ekiplerden özür diledi.
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Bursa'da 14 yaşındaki çocuğun ihbarı polisi alarma geçirdi
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