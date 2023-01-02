Bursa’da 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça Mahallesi'nde meydana geldi.

Murat Kösedağ akşam saatlerinde eşi ve 13 arkadaşı ile yemekte mantar yedi. Bir süre sonra bazı kişiler mide bulantısı, üşüme ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam eden misafirler kendi araçları ve ambulanslarla çevredeki hastanelere başvurdu.