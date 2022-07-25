Bursa’da 192 kişi zehirlenmişti: Düğün salonu mühürlendi!

ZABITA NUMUNE ALDI



Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, düğün salonuna giderek davetlilere ikram edilen yiyecek ve içeceklerden numune aldı. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de tedbir amaçlı düğün salonunu mühürledi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından İnegöl Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna duyuru. 24.07.2022 Pazar günü ilçemizde vuku bulan 'Düğün Salonunda Gıda Zehirlenmesi' konusu üzerine Zabıta Müdürlüğümüz, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gerekli tahkikatları başlatmış, yemeğin yapıldığı ve sunulduğu her iki düğün salonu da incelemeler tamamlanana kadar 'tedbiren' mühürlenmiştir" denildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.