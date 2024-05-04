Bursa’da 2 ayrı kazada 3 kişi öldü 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı

Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Bursa yolunda seyir halinde olan Fikret D'nin kullandığı kamyon şerit ihlali yaptı. Önce Rıdvan Y'nin kullandığı otomobile, ardından da Ali Uğur'un kullandığı cipe çarpı metrelerce sürükledi. İki ayrı araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan 70 yaşındaki Fadik Uğur ve oğlu Ali Uğur kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bir diğer kaza kaza ise Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. İzmir, İstanbul yolunda seyir halinde olan E.G'nin kullandığı otomobil yol ayrımına geldiği sırada kontrolden çıkarak refüje daldı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü E.G hayatını kaybederken eşi S.G ve iki çocuğu ise ağır yaralandı.