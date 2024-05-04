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Giriş Tarihi: 4.5.2024 12:12 Son Güncelleme: 4.5.2024 13:22

Bursa’da 2 ayrı kazada 3 kişi öldü 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı

Bursa’da kural tanımayan kamyon şoförü bir otomobili biçti. Araçta bulunan anne ile oğlu feci şekilde can verdi. Bir başka kazada ise viraja giren otomobil kontrolden çıktı. Bariyerlere saplanan aracın sürücüsü öldü, eşi ve iki çocuğu ağır yaralandı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da 2 ayrı kazada 3 kişi öldü 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı

Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Bursa yolunda seyir halinde olan Fikret D'nin kullandığı kamyon şerit ihlali yaptı. Önce Rıdvan Y'nin kullandığı otomobile, ardından da Ali Uğur'un kullandığı cipe çarpı metrelerce sürükledi. İki ayrı araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan 70 yaşındaki Fadik Uğur ve oğlu Ali Uğur kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bir diğer kaza kaza ise Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. İzmir, İstanbul yolunda seyir halinde olan E.G'nin kullandığı otomobil yol ayrımına geldiği sırada kontrolden çıkarak refüje daldı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü E.G hayatını kaybederken eşi S.G ve iki çocuğu ise ağır yaralandı.

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Bursa’da 2 ayrı kazada 3 kişi öldü 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı
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