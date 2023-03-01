Bursa’da 2 kişiyi öldürdü, cesetlerden birini bagajına koyduğu otomobille İstanbul’da yakalandı

Bursa'da eczacı kalfası Serdar E.'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunup en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, MOBESE kameralarından Serdar E.'ye ait mavi renkli otomobilin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.'yi(41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar E.'nin cesedini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu. Serdar E.'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna götürüldü.