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Giriş Tarihi: 6.10.2022 11:33

Bursa'da 2 kişiyi öldürmüşlerdi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu

Bursa’da, Ömer Sefa Sevgi’nin (45) el bileğinden kesilerek, Yaşar Eti’nin (53) de başından silahla vurularak öldürülmüş bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuklu Ömer Ö., Ramazan D., Mesut Yılmaz G. ve Selman İsmail E. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA
Bursa’da 2 kişiyi öldürmüşlerdi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu

Olay 16 Mayıs'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Yalova'ya giden Ömer Sefa Sevgi ve Yaşar Eti'den haber alamayan aileleri, 14- 16 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Sevgi ile Eti için arama çalışması başlatıldı. Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri de Eti'nin cep telefonundan attığı konum ve çevresinde araştırma başlatırken, Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi Hamamçayırı mevkisindeki ormanda 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetlerin, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yaptığı öğrenilen Ömer Sefa Sevgi ile İstanbul'da akaryakıt istasyonu sahibi Yaşar Eti'ye ait olduğu tespit edildi.

SAĞ ELİ BİLEĞİNDEN KESİLMİŞ
Yapılan incelemede Ömer Sefa Sevgi'nin sağ elinin bileğinden kesildiği, Yaşar Eti'nin de başında silah yarası olduğu belirlendi. Cansız bedenler, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muş'un Bulanık nüfusuna kayıtlı olan ve Çiftlikköy ilçesinde kuyumculuk yapan Ömer Sefa Sevgi'nin borç meselesinden bir süredir tehdit aldığı ve bu nedenle kısa süre önce ailesini Antalya'ya götürdüğü öne sürüldü.

ÖZEL EKİP, 7 KİŞİYİ BELİRLEDİ
Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve diğer birimlerden oluşturulan özel ekip, 7 kişinin ismine ulaştı. Ramazan D., Aydın'ın Didim ilçesinde kaldığı apart otelde; Ömer Ö., Selman İsmail E. ile R.Ç. Yalova'da; Mesut Yılmaz G., Yalova'nın Armutlu ilçesinde; S.Ö. ile Ş.Ö. ise Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ile bu silahlara ait 79 dolu fişek ele geçirildi.

4 TUTUKLAMA
İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüphelilerden Ömer Ö., cinayetleri itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Ömer Ö., Ramazan D., Mesut Yılmaz G. ve Selman İsmail E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. S.Ö. ve R.Ç., adli kontrol şartıyla Ş.Ö. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda 4 sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. Sanıklar, Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Bursa'da 2 kişiyi öldürmüşlerdi! Sanıklar için istenilen ceza belli oldu
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