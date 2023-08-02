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Giriş Tarihi: 2.8.2023 20:58

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA
Bursa’da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Buklem Çelik (25) yönetimindeki 34 FYK 098 plakalı otomobil, önünde yavaşlayan sürücü Ahmet Öztürk yönetimindeki 16 F 1025 plakalı cipe arkadan çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 34 FYK 098 plakalı aracın sürücüsüyle yanındaki yolcu Aylin Özkan (24), diğer araçtaki yolcular Sedanur Ö. (27), Merve Ö. (24) ve Meryem S. (34) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da 2 otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
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