Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da 200 polisle asayiş uygulaması: 480 kişi sorgulandı, 27 işyeri denetlendi
Giriş Tarihi: 12.8.2023 03:06

Bursa'da 200 polisle asayiş uygulaması: 480 kişi sorgulandı, 27 işyeri denetlendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama sonunda 480 kişi sorgulandı, 27 işyeri denetlendi.

AA
Bursa’da 200 polisle asayiş uygulaması: 480 kişi sorgulandı, 27 işyeri denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kısım ekipleri ve Yunus Timlerinin de aralarında bulunduğu 200 polis, Görükle Sakarya Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Sabit ve hareketli denetimlerde 480 kişi sorgulandı, 27 işyeri denetlendi.

Denetimler neticesinde, 11 işyerine idari işlem uygulanırken durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve bir kişiden de 2,35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Trafik uygulamasında ise kimlik ve ehliyetsiz bir sürücüye 17 bin lira para cezayı uygulanırken bir kişinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu "Süper Hızlı Tren" projesini duyurdu: Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek
Danimarka'da alçak provokasyon! Müslümanları ve Kur'an-ı Kerim'i hedef aldılar
Son dakika: Trabzonspor sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Fenerbahçe, Fred'i transfer ettiğini açıkladı
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
O komutan...
Son dakika: TFF müjdeyi verdi! Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımımız gidecek
Afrika’da Fransa’ya bir darbe daha
Eren Bülbül'ün ikiz kardeşi Gizem Bülbül: Eren’siz geçen 5 yıl bir ömür gibi onsuzluk en çok bana ağır geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da 200 polisle asayiş uygulaması: 480 kişi sorgulandı, 27 işyeri denetlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA