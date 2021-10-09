Bursa’da 250 polisle asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Görükle semtinde 250 personelin oluşturduğu 40 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin de destek verdiği asayiş uygulamasında trafik kontrolleri yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi. Uygulama, eş zamanlı olarak havadan drone ile de takip edildi.

Uygulamada denetlenen 300 araçtan 40'ına 19 bin lira idari para cezası kesildi. 1700 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Mekanlara yönelik denetimlerde ise 37 iş yerinden 21'ine işlem yapıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi.