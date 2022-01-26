Bursa’da 3 gencin öldüğü kazada akıl almaz detay

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Güzelyalı Kavşağında seyir halinde olan Uğur Çalışkan'ın (35) kullandığı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak ana yola çıktı. O sırada Yusuf K'nın (31) kullandığı kamyonet yola çıkan otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu Polise ve Kurtarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiyeye bağlı kurtarma ekipleri hurdaya dönen otomobildeki 3 genci sıkıştıkları yerden çıkarabilmek için uzun süre çaba sarf etti. Ağır yaralı olarak Ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücü Uğur Çalışkan. yanındaki arkadaşı Engin Demirayak ile Sezer Paçacı hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Yusuf K ise, Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

180 KİLOMETRE HIZ

Savaş alanına dönen kaza yerindeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri kırmızı ışık ihlali yapan ve içinde 3 gencin olduğu otomobilin hızını görünce şaşkına döndü. Belirlemelere göre otomobil, kavşağa yaklaşık 180 kilometre hızla girdiği anlaşıldı.