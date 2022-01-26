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Giriş Tarihi: 26.1.2022 15:46 Son Güncelleme: 26.1.2022 16:01

Bursa’da 3 gencin öldüğü kazada akıl almaz detay

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da 3 gencin öldüğü kazada akıl almaz detay

Bursa’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle kaşanan ve 3 gencin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan korkunç kazada akıllara durgunluk veren bir detay ortaya çıktı. Gençlerin kullandığı otomobilin, kavşağa 180 kilometre hızla girdikleri belirlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Güzelyalı Kavşağında seyir halinde olan Uğur Çalışkan'ın (35) kullandığı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak ana yola çıktı. O sırada Yusuf K'nın (31) kullandığı kamyonet yola çıkan otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu Polise ve Kurtarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiyeye bağlı kurtarma ekipleri hurdaya dönen otomobildeki 3 genci sıkıştıkları yerden çıkarabilmek için uzun süre çaba sarf etti. Ağır yaralı olarak Ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücü Uğur Çalışkan. yanındaki arkadaşı Engin Demirayak ile Sezer Paçacı hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Yusuf K ise, Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

180 KİLOMETRE HIZ

Savaş alanına dönen kaza yerindeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis ekipleri kırmızı ışık ihlali yapan ve içinde 3 gencin olduğu otomobilin hızını görünce şaşkına döndü. Belirlemelere göre otomobil, kavşağa yaklaşık 180 kilometre hızla girdiği anlaşıldı.

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Bursa’da 3 gencin öldüğü kazada akıl almaz detay
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