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Giriş Tarihi: 24.1.2024 10:52 Son Güncelleme: 24.1.2024 13:26

Bursa’da 3 gencin öldüğü kazada pes dedirten savunma! “Alkol aldım ama bilincim yerindeydi”

Bursa’da geçtiğimiz 15 Ekim tarihinde doğum günü eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu otomobil kaza yapmış ve 17 yaşındaki Sıla Çelik, 19 yaşındaki Eda Nur Baykay ve 22 yaşındaki Sinan Karakuş hayatını kaybetmişti. Kazayı yaralı atlatan 21 yaşındaki Adem Duran ise hakim karşısına çıktı. Duran verdiği ifadede olay günü önündeki aracı geçmek için sollama değil sağlama yaptığını itiraf ederken, “Alkol almıştım ancak bilincim açıktı” demesi ise pes dedirtti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da 3 gencin öldüğü kazada pes dedirten savunma! “Alkol aldım ama bilincim yerindeydi”

Kestel ilçesi Ankara yolu OSB yakınlarında 15 Ekim'de seyir halinde olan Adem Duran'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhasına ardından da aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönmüştü.

(EDA NUR BAYKAL)

Korkunç kazada, 19'ncu doğum gününü kutlayan Eda Nur Baykay ile Sıla Çelik ve Sinan Karakuş hayatını kaybetmişti. Sürücü Adem Duran ise kazayı yaralı atlatmıştı. 4 Arkadaşın Eda Nur'un doğum gününü kutlamak için buluştukları kazayı kutlama dönüşü yaptıkları ortaya çıkmıştı.

(SILA ÇELİK)

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan sürücü Adem Duran tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahkemede Hakim karşısına çıkan ve savunma yapan Adem Duran'ın sözleri bu kadarına pes dedirtti. Olay gününü anlatan Duran, "Babama ait otomobil ile Bursa'dan İnegöl'e doğru gidiyorduk.

Öndeki aracı geçmek için sağ şeride geçtim. Önümdeki araçta sağ şeride geçti. O sırada direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Önce trafik levhasına sonra da aydınlatma direğine çarptım. Hızım 100 ila 120 kilometre arasındaydı. Benim emniyet kemerim takılıydı. Yanımda oturan Sinan Karakuş, arka koltukta oturan Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik'in emniyet kemeri takılı değildi. Eğlence mekanında alkol kullandım ama bilincim açıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Sinan'ın oturduğu koltukta sahte emniyet kemeri tokası takılıydı" dedi.

(SİNAN KARAKUŞ)

KEMERLERLE İLGİLİ RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, hayatını kaybedenlerin emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmesine, Adem Duran'ın tutukluluk halinin devamı karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

(ADEM DURAN)

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Bursa’da 3 gencin öldüğü kazada pes dedirten savunma! “Alkol aldım ama bilincim yerindeydi”
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