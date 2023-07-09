Bursa’da 4 kişinin ölümüne neden olan sürücüden şaşırtan talep: Çocuklarım perişan!

NİŞAN TÖRENİ İÇİN İSTANBUL'DAN BURSA'YA GELMİŞLERDİ

Kazada yaşamını yitiren Serpil Terzi'nin, eşi Yakup, kızları Betül Nur ve Naz ile Bursa'ya yakınlarının nişanına katılmak için geldiği öğrenildi. Nişana katılan Terzi ailesinin, İstanbul'daki evlerine dönmek için yola çıktıkları, Yakup Terzi'nin kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarptığı belirlendi. Diğer 2 otomobilde bulunan kişilerin ise aileye yardım etmek için durduğu, bu sırada da kazanın yaşandığı tespit edildi. Ölen Cansu Bağış'ın da hafta sonu tatili için İstanbul'dan Bursa'ya geldiği öğrenildi. Bağış'ın, bir kuzenini ailesinin yanına bırakıp, diğer kuzeni Şehmuz Karabulut ile İstanbul'a dönmek için yola çıktıkları belirtildi.



HIZI 135,6 TESPİT EDİLDİ

Kazaya neden olan Özlem Savun, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kuyumculuk yapan Savun'un ifadesinde, yolda bir problem olduğunu, bu nedenle de direksiyon kontrolünü yitirdiğini söylediği öğrenildi. Hızının 135,6 kilometre olduğu tespit edilen Savun, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturması sonucu hakkında Bursa 8'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 2 çocuk annesi Özlem Savun'un yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanığın cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldığı duruşmada, taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan Özlem Savun, 15 yıldır araç kullandığını söyleyerek, "Hala olayın şokundayım. Kader diye bir şey varmış, o da benim başıma geldi. Dört kişi canından oldu. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olay günü çocuklarımla birlikte seyir halindeydim. Çok dikkatli araç kullanırım. Benim rahatsızlığım vardı. Normal hızla gidiyordum. Hava yağışlıydı. Hızımı yavaşlattım. Kaza aniden oldu. Olay yerine gittiğimde aklım başıma geldi. Kazanın nasıl oluştuğunu bilmiyorum. Avukatlarım aracılığı ile vefat edenlerin yakınlarına ulaşmaya çalıştık. Dışarıda 7 ile 9 yaşlarında çocuklarım var. Perişan oldular. Onların bana ihtiyacı var. Tahliyemi istiyorum" dedi.



'YARDIM BİLE ETMEDİ'

Mahkemede söz alan şikayetçi Şehmuz Karabulut, "Kaza anında sanığın olay yerine gelerek, bize 'Allah belanızı versin, siz burada durmasaydınız bir şey olmayacaktı' dedi. Bize yardım bile etmeden karşıdan baktı. Kendisinden şikayetciyim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.



SANIK AVUKATI 14 DAKİKA İLE İKİ KAZAYA DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme başkanı tarafından müştekinin sözleri kendisine sorulan tutuklu sanık, "Asla doğru değil. Zaten çocuklarım arabada ağlıyordu. Ben olayın şokundaydım. Böyle söz sarf etmedim" dedi. Olay yerinde 14 dakika ara ile iki kazanın meydana geldiğini belirten sanık avukatları, yolun yapımında hata olduğunu düşündüklerini ve konunun araştırılmasını isteyerek, müvekkillerinin yaklaşık 5 aydan bu yana tutuklu bulunduğunu, bakmakla yükümlü çocuklarının olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını tahliyesini veya adli kontrol şartlarından birini uygulanmasını istediler. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Kati raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



'BU KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Cansu Bağış'ın ablası Mısra Bağış, kazanın bir cinayet olduğunu, sürücünün hızla seyir halinde olduğunu söyleyerek, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Olayın olduğu gün bir vatandaşın kaza yaptığını belirterek, "O sırada kız kardeşim kaza yerinden geçiyor. Yardım etmek amacıyla yolun kenarında durup, aracı emniyet şeridine çekmeye çalışıyorlar. Sanık 4 kişiyi katletti. Bu kaza değil. Buna kimse kaza süsü veremez. Bu resmen cinayet. Vahşice yapılan bir katliam. Biz bu davanın sonuna kadar arkasındayız" ifadelerini kullandı. Anne Hakime Bağış da sanığın cezalandırılmasını istedi...