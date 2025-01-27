Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem! Okan Tüysüz: Büyük bir depreme neden olmaz
Giriş Tarihi: 27.1.2025 15:00 Son Güncelleme: 27.1.2025 15:17

Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem! Okan Tüysüz: Büyük bir depreme neden olmaz

Bursa’da saat 13.43’te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bursa ve çevre illerde hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, aynı fayda büyük bir deprem beklemediklerini söyledi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem! Okan Tüysüz: Büyük bir depreme neden olmaz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Büyük paniğe neden olan deprem sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, meydana gelen sarsıntının büyük bir deprem yaratmayacağını söyledi. Tüysüz, "Aynı fayda büyük bir deprem oluşacağını tahmin etmiyorum. Fayların diri olduğunu gösteriyor ama büyük bir deprem oluşturmayacağını düşünüyorum. Biriken enerjinin küçük sarsıntılarla boşalması gibi değerlendirmek lazım. Bu deprem daha büyük bir depremin enerjisini boşaltmaz. Bu görüş söz konusu değil. Depremin olduğu fay farklı bir kol büyük Marmara depremine olduk.

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Bursa’da 4.0 büyüklüğünde deprem! Okan Tüysüz: Büyük bir depreme neden olmaz
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