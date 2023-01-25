Bursa’da 5 katlı binada doğal gaz patladı! Bina sakinleri faciadan döndü

İtfaiye ekipleri evdeki yangında kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alırken, bina sakinleri ise tahliye edildi. Ev sahibi Burcu A. ise olay sonrasında büyük bir korku yaşadı. Gözyaşlarına boğulan genç kadın evden çıktıktan kısa bir süre sonra patlama sesi duyduğunu belirtti.