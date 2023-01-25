Bursa’da 5 katlı binada doğal gaz patladı! Bina sakinleri faciadan döndü

Olay, Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi, Turist Yolu Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre apartmanın 2. katında oturan Burcu A. (32) mutfaktan gaz kokusunu geldiğini fark etti. Durum üzerine 32 yaşındaki kadın hemen evden ayrılırdı. Birkaç dakika sonrasında ise evden patlama sesi duyuldu.
Patlama sonrası binada yangın meydana geldi. Patlama seslerini duyan çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.