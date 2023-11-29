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Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:36 Son Güncelleme: 29.11.2023 09:51

Bursa'da 5 merkez ilçede okullara lodos tatili

Bursa’da şiddetli lodos nedeniyle merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da 5 merkez ilçede okullara lodos tatili

Bursa'da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Bursa Valiliği, okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır" denildi

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Bursa'da 5 merkez ilçede okullara lodos tatili
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