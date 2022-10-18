Bursa’da 54 işçi zehirlendi

Bursa'nın Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)'ta faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki fabrikada çalışan işçiler, akşam yemeğinin ardından fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin birbiri ardına gelmesiyle birlikte her iki fabrikaya da çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gıda zehirlenmesi yaşadıkları tespit edilen işçiler, ambulans ve fabrika servisleriyle çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, yaptıkları incelemelerde toplamda 54 işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını tespit ederken, fabrikada işçilere verilen akşam yemeklerinden numuneler alınarak incelemeye götürüldü.