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Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:52 Son Güncelleme: 18.10.2022 10:54

Bursa’da 54 işçi zehirlendi

Bursa’da faaliyet gösteren ve aynı holdinge bağlı olan iki ayrı fabrikada toplam 54 işçi yedikleri yemeklerden zehirlendi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da 54 işçi zehirlendi

Bursa'nın Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB)'ta faaliyet gösteren aynı holdinge ait iki fabrikada çalışan işçiler, akşam yemeğinin ardından fenalaştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin birbiri ardına gelmesiyle birlikte her iki fabrikaya da çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gıda zehirlenmesi yaşadıkları tespit edilen işçiler, ambulans ve fabrika servisleriyle çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, yaptıkları incelemelerde toplamda 54 işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını tespit ederken, fabrikada işçilere verilen akşam yemeklerinden numuneler alınarak incelemeye götürüldü.

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Bursa’da 54 işçi zehirlendi
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