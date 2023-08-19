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Giriş Tarihi: 19.8.2023 13:31 Son Güncelleme: 19.8.2023 14:03

Bursa’da 65 yaş üstüne kısıtlama yok

Bursa’da bazı basın yayın organlarında yayınlanan “65 yaş ütüne kısıtlama geldi” haberlerine yönelik bir açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımda 65 yaş üstüne kesinlikle kısıtlama uygulanmadığını duyurdu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da 65 yaş üstüne kısıtlama yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, '65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım kartı kalktı' haberleri üzerine, "Şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir" dedi. Bursa'da daha rahat ve konforlu ulaşım amacıyla birçok yatırımı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanımının daha cazip hale getirilmesi için de gerekli adımları atıyor.

Bazı yayın organlarında 'Özel Halk Otobüsleri Birliği, tüm Türkiye'de 65 yaş üstü ücretsiz taşıma hizmetini Ekim ayında durdurma kararı aldı' yönünde çıkan haberler üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'tan bir açıklama geldi. Başkan Aktaş, "2018 yılından bu yana özel halk otobüsü esnafımızla yapılan anlaşmalar gereği, yolcu başı veya kilometre başı ödeme yapılmaktadır. Ücretsiz seyahatlerin oluşturduğu mali külfet Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilmektedir. Bu eylem kararı, esnafın mağdur olduğu şehirler için gündeme gelmiştir. Şehrimizde böyle bir değişiklik söz konusu değildir" dedi.

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Bursa’da 65 yaş üstüne kısıtlama yok
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