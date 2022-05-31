Bursa’da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti

Evde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre baba R.S'nin (42), 7 yaşındaki oğlu A.S'yi kesici aletle öldürüp diğer oğlu 3 yaşındaki R.S'yi de yaraladıktan sonra iple kendisini asarak intihar ettiğini belirledi

Olay yerindeki incelemenin ardından baba ve çocuğunun cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Baba R.S'nin bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi.