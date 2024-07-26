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Giriş Tarihi: 26.7.2024 04:23

Bursa’da 8 gündür aranan kadından acı haber

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan Yüksel Akın’a (72) ait ceset zeytinlik alanda bulundu

İHA
Bursa’da 8 gündür aranan kadından acı haber

Gemlik'in Kumla Mahallesi'nde, 8 gündür kayıp olan Yüksel Akın'ın (72) zeytinlik alanda cesedine ulaşıldı. Kumla mahallesi Porsuk Deresi civarında kokudan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada cesede ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, nöbetçi savcı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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Bursa’da 8 gündür aranan kadından acı haber
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