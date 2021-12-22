Bursa’da abla-kardeşe yumruklu saldırı! Bir anda kanlar içinde yere yığıldı





BENZER SUÇLARI İŞLEMİŞ

Diğer yandan gözaltına alınan Mert D'nin daha önce de bir başka kadına arkadan yaklaşarak kafasına yumruk attığı, Bir lise öğrencisini darp ettiği ve bir diş hekimini tırnak makası ile yaraladığı ortaya çıktı.