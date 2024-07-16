Bursa’da acı olay: Metin Ayyıldız 2’nci kattan düşüp öldü

İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayyıldız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı...