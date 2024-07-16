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Giriş Tarihi: 16.7.2024 13:35

Bursa'da acı olay: Metin Ayyıldız 2'nci kattan düşüp öldü

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi... İkinci katın penceresinden düşen Metin Ayyıldız (46), hayatını kaybetti.

DHA
Bursa’da acı olay: Metin Ayyıldız 2’nci kattan düşüp öldü

Olay, saat 05.00 sıralarında, Turgutalp Mahallesi Goncagül Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. İkinci kattaki dairede yalnız yaşayan Metin Ayyıldız, iddiaya göre, pencereden bakarken dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayyıldız'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

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Bursa'da acı olay: Metin Ayyıldız 2'nci kattan düşüp öldü
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