Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da ağlara 1 tonluk köpekbalığı takıldı
Giriş Tarihi: 10.10.2023 14:09 Son Güncelleme: 10.10.2023 14:12

Bursa'da ağlara 1 tonluk köpekbalığı takıldı

Bursa'da balıkçıların ağlarına 1 ton ağırlığında köpekbalığı takıldı. Kıyıya çıkarılan köpek balığını gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da ağlara 1 tonluk köpekbalığı takıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde balıkçılık yapan ve gece saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına 1 ton ağırlığında köpek balığı takıldı. Ağlarını sudan çeken balıkçılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki köpek balığını kıyıya çıkaran balıkçılar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Dev balığı gören vatandaşlar hem şaşkınlık yaşadı hem de yaz aylarında denize girdikleri bölgede köpek balığı yakalanmış olmasından dolayı endilesenllendi.

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Bursa'da ağlara 1 tonluk köpekbalığı takıldı
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