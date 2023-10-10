Bursa’da ağlara 1 tonluk köpekbalığı takıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde balıkçılık yapan ve gece saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına 1 ton ağırlığında köpek balığı takıldı. Ağlarını sudan çeken balıkçılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki köpek balığını kıyıya çıkaran balıkçılar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Dev balığı gören vatandaşlar hem şaşkınlık yaşadı hem de yaz aylarında denize girdikleri bölgede köpek balığı yakalanmış olmasından dolayı endilesenllendi.