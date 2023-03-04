Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da ahşap ev alevlere teslim oldu
Giriş Tarihi: 4.3.2023 01:01

Bursa’da ahşap ev alevlere teslim oldu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Mahalle sakinleri binayı mesken tutan madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia etti

İHA
Bursa’da ahşap ev alevlere teslim oldu

Yangın saat 23.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Şehabettinpaşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında çatıdan düşen tahta parçaları zor anlar yaşatırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Ardından itfaiye ekipleri bina içinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, kullanılamaz hale gelen binada çıkan yangını madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e videolu yanıt! HDP'ye davet
CHP'li vekil Orhan Sarıbal'dan Akşener'e olay gönderme: Namussuza, halden bilmez kahpe yalana
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da ahşap ev alevlere teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA