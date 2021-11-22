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Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:21

Bursa'da akıllara durgunluk veren olay: 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı'

DHA
Bursa’da akıllara durgunluk veren olay: ’Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı’

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mert Güney (19) ormanda tabancayla bacaklarından vuruldu. Gelen polislere, kendisini, aralarında husumet bulunan Berat Ö.’nün vurduğunu söyleyen Güney, “Berat’ı babası azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı” dedi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1'inci Kalfa Sokak'ta meydana geldi. Ormanda yaralanan kişiyi gören mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mert Güney'in bacaklarından tabancayla vurulduğunu belirledi. Bu sırada polisleri gören Güney, husumetli olduğu Berat Ö. tarafından vurulduğunu belirterek, "Kardeşim, daha önceden Berat'ı yaralamıştı. Berat da gelip beni vurdu. Babası Tekin Ö. de telefonla arayıp Berat'ı azmettirdi. Kafama sıkmasını söyledi ama o ayaklarıma sıktı" dedi.
Mert Güney, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güney'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis Berat Ö. ile babasının yakalanması için çalışma başlattı.

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Bursa'da akıllara durgunluk veren olay: 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı'
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