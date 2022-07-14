Bursa’da akrabalar arasında kanlı hesaplaşma

Osmangazi'de 3 ay önce çocuklarının kavga etmesi üzerine başlayan akrabalar arası husumette bu kez kan aktı. Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokakta karşılaşan aile fertleri arasında yeniden tartışma çıktı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavgadan kısa bir süre sonra kiraladıkları bir araçla aynı evin önüne gelen 4 kişi, evlerinin önündeki akrabaları, L.İ, F.İ. ve Ü.İ.'ye adeta kurşun yağdırdı. Şahıslar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan 3 kişiden birinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan zanlıların peşine düştü. Diğer yandan bir grup polis ise, bir başka olumsuzluk yaşanmaması için evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.