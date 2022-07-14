Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da akrabalar arasında kanlı hesaplaşma
Giriş Tarihi: 14.7.2022 16:08 Son Güncelleme: 14.7.2022 16:44

Bursa’da akrabalar arasında kanlı hesaplaşma

Bursa’da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında yaşanan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Kavgalı oldukları akrabalarının evinin önüne gelen 4 kişi eve kurşun yağdırdı. 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da akrabalar arasında kanlı hesaplaşma

Osmangazi'de 3 ay önce çocuklarının kavga etmesi üzerine başlayan akrabalar arası husumette bu kez kan aktı. Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokakta karşılaşan aile fertleri arasında yeniden tartışma çıktı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavgadan kısa bir süre sonra kiraladıkları bir araçla aynı evin önüne gelen 4 kişi, evlerinin önündeki akrabaları, L.İ, F.İ. ve Ü.İ.'ye adeta kurşun yağdırdı. Şahıslar geldikleri araçla olay yerinden kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan 3 kişiden birinin durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan zanlıların peşine düştü. Diğer yandan bir grup polis ise, bir başka olumsuzluk yaşanmaması için evin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları erken açıklanır mı? TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır? Aile Destek Programı başvuru şartları ve tarihleri 2022
Son dakika: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Yangın kontrol altına alındı
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor
SON DAKİKA: CHP'li vekil sordu, Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım! Şimdi gözler 6'lı masada...
Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
Memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihleri! Zamlı memur maaşları (enflasyon farkı) ne zaman yatacak?
İBB Başkanı’nı ilk kez takdir ettim
24 ili kapsıyor! TOKİ’den ucuz konut müjdesi geldi! TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor; nasıl ve nereden yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da akrabalar arasında kanlı hesaplaşma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA