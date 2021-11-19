Bursa’da alacak verecek cinayeti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ahmet T. (46) ile Osman T. (41), Sırabademler Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak üzerinde karşılaştı. Osman T.'nin arabasına binen Ahmet T. bir anda tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet T., belindeki silahla Osman T.'nin göğsüne 5 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman T. kurtarılamadı.



Öldürülen Osman T.

Olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına alınan zanlı Ahmet T., polis ekipleri tarından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Zanlı Ahmet T.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.