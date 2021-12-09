Bursa’da alacak verecek cinayeti

Aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesinde karşı karşıya geldi. Gruplar arasında çıkan sözlü tartışma önce kavgaya, daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

F.B isimli şahıs karşı grubun üzerine silahla ateş açtı. Göğsüne mermi isabet eden U.Ö, ağır yaraladın. Kavgaya tanık olanlaın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan U.Ö, Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası harekete geçen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olay günü orada bulunan E.Ç., S.T, ve M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayın şüphelisi F.B. ve beraberindeki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.