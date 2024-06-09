Bursa’da alkollü araç başına geçti polise direndi! Ceza yedikten sonra, ’İyi, hayırlı olsun’ dedi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde uygulama yaptı. Ekipler, şüphelendikleri 16 AVH 134 plakalı otomobili durdurup, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkolmetreye üflememek için direnen ve polislerle tartışan Eyüp Ö.'nün, 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Promil miktarını öğrenince, "İyi, hayırlı olsun" diyen sürücü, ceza tutanağına imza atarken de "Başbakan böyle imza atmıyor. Herkes bir şeyler satıyor, onları yakalamıyorsunuz, bizi yakalıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

'DAHA NİYE KARAKOLA GİDİYORUM'

Daha önceden el konulduğu için ehliyetsiz olan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceğini öğrenince de "Ehliyetimi aldın, ceza yazdın, daha niye karakola gidiyorum" diyerek direndi. Güçlükle ikna edilerek polis merkezine götürülen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce 6 ay süreyle alınan ehliyetine bu kez 2 yıl süreyle el konuldu.