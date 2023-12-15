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Giriş Tarihi: 15.12.2023 06:21

Bursa'da alkollü sürücü polise saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerine saldıran alkollü sürücü, ekiplerce etkisiz hale getirildi. O anlar kameraya yansıdı.

İHA
Bursa’da alkollü sürücü polise saldırdı
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri 16 BAP 140 plakalı otomobili Orhaniye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde durdurdular. Sürücü Mehmet K. (40), polis ekiplerine zorluk çıkarıp, alkol metreyi üflemeyi reddetti. Alkollü sürücü, o sırada polis ekiplerine saldırmaya başladı. Polis ekipleri, saldırgan sürücüyü zorlukla etkisiz hale getirdiler. Sürücü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ekipler, kendilerine saldıran kişiden şikayetçi oldular. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2027 yılına kadar el konuldu.
Sürücünün aracı, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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Bursa'da alkollü sürücü polise saldırdı
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