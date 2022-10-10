Bursa’da ambulansın çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Doğanbey Toki Konutları Yolu'nun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Fatma Çetin'e, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na giden 16 SEG 84 plakalı ambulans çarptı. Çetin, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. Kazanın ardından acı içinde yerde kıvranan Çetin'e ilk müdahaleyi, ambulansta bulunan sağlık personeli yaptı.
'O KADAR HIZLI GİRİLİR Mİ BE EVLADIM'
Kendisine çarpan ambulans şoförünün yola çık hızlı girdiğini belirten Çetin, "Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım" diyerek tepki gösterdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ihbar üzerine olay yerine başka bir ambulans geldi. Çetin, gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.