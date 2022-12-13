Bursa’da araç 2’ye bölündü: 1 ölü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar mahallesinde otomobiliyle seyir halinde olan Musa Soylugan, yağışlı yolda otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kayarak önce belediye otobüsüne, sonra da refüje çarptı. Feci kazada otomobil ortadan ikiye bölündü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilden savrulan ve ağır yaralanan Musa Soylugan Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, kazanın yaşandığı bölgede olası bir başka kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, ikiye bölünen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.