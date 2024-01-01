Bursa’da araç şarampole düştü: 3 yaralı

Sürücü ile araçta bulunan Kazım D. (19) ve Talha D. (16) yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan sürücü Necati E.'nin 1.2 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...