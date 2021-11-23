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Giriş Tarihi: 23.11.2021 14:41 Son Güncelleme: 23.11.2021 14:42

Bursa'da aracıyla şehit mezarına çarptı, öylece bırakıp kaçtı!

İHA
Bursa’da aracıyla şehit mezarına çarptı, öylece bırakıp kaçtı!

Bursa'da inanılmaz bir olay yaşandı. Mudanya ilçesinde bir sürücü gece yarısı şehit mezarına çarparak zarar verdi. Aracını öylece bırakıp kaçtı.

Güzelyalı Burgaz Mahallesinde bulunan Şehit Mehmet'in kabrine saat 02:40 sıralarında bir bir sürücü Şehidin Kabrine çarparak hasar verdi.

Dün gece saat 02:40 sıralarında Burgaz Mahallesi Ferah Sokak girişinde bulunan şehit mezarına bir araç çarparak hasar verdi. 16 APL 529 plakalı otomobil, 12 Eylül 1922 yılında Mudanya'nın düşman işgalinden kurtuluşu sırasında hayatını kaybeden Şehit Mehmet'e ait mezar taşına çarparak zarar verdi. Sürücü, aracını olay yerinde bırakarak olay yerini terk etti.

İhbar üzerine emniyet olay yerine intikal ederek inceleme başlattı. Aracın Bursa il merkezinde ikamet eden Yeter A'ya ait olduğu tespit edildi. Kayıtlı telefon numarasından kendisine ulaşılamaması üzerine, araç çekici ile otoparka çektirildi. Mudanya Emniyeti olayla alakalı tahkikat başlattı.

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Bursa'da aracıyla şehit mezarına çarptı, öylece bırakıp kaçtı!
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