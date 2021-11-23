Bursa’da aracıyla şehit mezarına çarptı, öylece bırakıp kaçtı!

İhbar üzerine emniyet olay yerine intikal ederek inceleme başlattı. Aracın Bursa il merkezinde ikamet eden Yeter A'ya ait olduğu tespit edildi. Kayıtlı telefon numarasından kendisine ulaşılamaması üzerine, araç çekici ile otoparka çektirildi. Mudanya Emniyeti olayla alakalı tahkikat başlattı.