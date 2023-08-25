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Giriş Tarihi: 25.8.2023 09:30

Bursa'da aranan şüphelilere operasyon: 44 gözaltı

Bursa'da, 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Bursa’da aranan şüphelilere operasyon: 44 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, belirlenen 50 farklı adrese, çarşamba günü, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 300 polisin katıldığı operasyonda, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 60 yıl hapis cezası olan Z.İ., 'Hırsızlık'tan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ç. ve 'Kasten yaralama' suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.D.'nin de aralarında olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da aranan şüphelilere operasyon: 44 gözaltı
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