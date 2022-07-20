Bursa’da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü 2 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Ebeköy'de yaşayan Şükrettin Y, aynı köyde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aile bireyleri ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönen Şükrettin Y, eline aldığı av tüfeği ile Bahri Satık, Osman Satık, İsmail Satık ve Berat Satık'a adeta kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan aynı aileden 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki İsmail Satık ve amcası 58 yaşındaki Bahri Satık doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybederken, yaralı Osman Satık ve Berat Satık, Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Osman Satık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanan Şükrettin Y. gözaltına alındı.