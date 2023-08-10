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Giriş Tarihi: 10.8.2023 06:19

Bursa'da AVM'de yangın çıktı

Bursa'da bir alışveriş merkezinin yemek katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekiplerin yangına müdahalesi sırasında alışveriş merkezi içerisindeki çok sayıda vatandaş tahliye edildi. Onlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

DHA
Bursa’da AVM’de yangın çıktı
Yangın, saat 22.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin yemek katında çıktı. AVM içerisinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. AVM'de bulunan çok sayıda vatandaş tahliye edildi. Vatandaşların tahliye sırasında yaşadıkları panik anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Bursa'da AVM'de yangın çıktı
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