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Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:02

Bursa'da baba oğul 5 gün arayla koronavirüsten öldü!

DHA
Bursa’da baba oğul 5 gün arayla koronavirüsten öldü!

Bursa'da acı bir olay yaşandı. Lise müdürü Kamil Beki (57) ile babası Recep Beki (85), tedavi gördükleri hastanede 5 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayata gözlerini kapadı...

Gemlik ilçesindeki Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Beki'nin bazı semptomlar üzerine hastanede yaptırdığı Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Evde karantinaya giren Beki, sağlık durumu ağırlaşınca 1 Kasım'da Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul müdüründen 3 gün sonra babası Recep Beki'nin de yaptırdığı testin sonucu pozitif çıktı. Recep Beki de oğluyla birlikte aynı hastanede tedaviye alındı. Entübe edilen 3 çocuk babası Kamil Beki, 15 Kasım'da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren Recep Beki de 20 Kasım'da hayatını kaybetti. Recep Beki, pazar günü oğlunun defnedildiği Gemlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kamil Beki'nin aşı yaptırmadığı, babası Recep Beki'nin de zamanı gelmesine rağmen üçüncü doz aşısını olmadığı öğrenildi.

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Bursa'da baba oğul 5 gün arayla koronavirüsten öldü!
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