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Giriş Tarihi: 1.6.2022 09:47 Son Güncelleme: 1.6.2022 09:53

Bursa’da baba vahşeti! İki çocuğunu bıçaklayıp intihar etti

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da baba vahşeti! İki çocuğunu bıçaklayıp intihar etti

Bursa’da gece saatlerinde adeta bir vahşet yaşandı. 42 yaşındaki baba A.C.S evde çocuklarıyla yalnız olduğu sırada 7 yaşındaki oğlu A.S ve 3 yaşındaki oğlu R.S’yi defalarca bıçakladıktan sonra iple kendini astı. Baba ve 7 yaşındaki A.S öldü, 3 yaşındaki R.S ise ağır yaralandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde bir sitede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen R.C.S, eşi A.S'nin işte olduğu saatlerde evde çocuklarına bakıyordu. Aniden gözü dönen baba, eline aldığı bıçakla 3 ve 7 yaşındaki oğulları R.S ve A.S'yi defalarca bıçakladı. Ardından evde bir ip bulan R.C.S, kendisini de iple astı. İşten eve gelen anne A.S kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Uzun süre kapının açılmasını bekleyen anne durumu hemen Jandarmaya bildirdi. İkamete gelen ekipler, kapıyı kırarak eve girdiklerinde şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Anne A.S gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirirken, olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı.

BABA VE 7 YAŞINDAKİ OĞLU ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin evde yaptıkları kontrollerde 7 yaşındaki A.S ile baba R.C.S'nin hayatını kaybettiğini tespit ederken, ağır yaralı olan 3 yaşındaki R.S ise hemen hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemelerin ardından, hayatını kaybeden baba ile oğulun cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma yaşanan korkunç olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Sinir krizleri geçiren anneyi komşuları teselli etmeye çalıştı.

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Bursa’da baba vahşeti! İki çocuğunu bıçaklayıp intihar etti
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