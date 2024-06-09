Bursa’da babaları annelerini öldürmüştü! Evlatlar şikayetçi olmadı

Olay, 31 Ağustos 2023'te Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille seyreden Leyla-Hakkı Koca çifti arasında tartışma çıktı. Sanayi Caddesi'nde Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip kaçtı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini yaraladı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Leyla Koca yaşamını yitirdi, çevredekilerin etkisiz hale getirdiği Hakkı Koca ise gözaltına alındı.

TELEVİZYON PROGRAMINDA EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞ

Leyla- Hakkı Koca çiftinin olaydan 3 ay önce bir televizyon programına katıldıkları ve burada tartıştığı ortaya çıktı. Görüntülerde; stüdyoyu terk eden Leyla Koca'nın, 'O arsayı sana vermiyorum' dediği, bunun üzerine Hakkı Koca'nın 'Dengesiz konuşma' diyerek eşinin üzerine yürüdüğü anlar yer alırken, Hakkı Koca, emniyetteki ilk ifadesinde, "Olay günü otomobilde, eşimin Mustafa Z. ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim. Araçtan inip koşmaya başlayınca peşinden gidip kendisini yakaladım, sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

'EŞİMİN SEVGİLİSİ VARDI, ONUNLA TELEFONDA TARTIŞTIM'

Hakkında 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hakkı Koca'nın yargılanmasına Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık duruşmadaki ifadesinde de eşinin sevgilisi olduğunu iddia ederek, "Leyla'nın, Mustafa Z. isminde sevgilisi vardı. Bunu biliyordum. Olay günü, otomobilimde birlikte gidiyorduk. Kendisi, telefonumu alıp, sevgilisi ile konuştu. Daha sonra bana, 'Mustafa'nın çocukları beni takip ediyor' diyerek telefonu üzerime attı. Ben de Mustafa ile telefonda tartıştım. Bu sırada eşim araçtan inip, koşarak uzaklaşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. Arkamızdan gelen araçtan inen 1'i kadın 3 kişi, ellerinde demir çubuklarla bana saldırdı. Aldığım darbeler sonucu, yerde olan Leyla'nın üzerine düştüm. Kendisini orada 1 kez bıçakladım, sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra vücudunda 4 bıçak darbesi olduğunu öğrendim" diye konuştu.

'ANNEM BABAMI ALDATTI'

Davanın 2'nci duruşmasında çiftin kızları ayrı ayrı tanık olarak dinlendi. Annelerinin Mustafa Z. isminde sevgilisi olduğunu, bazı günler onunla kaldığını, kardeşi ile kendisine kötü davranıp ilgilenmediğini ve babalarına sürekli hakaret ettiğini öne süren M.K., şunları söyledi:

"Annemle babam ara sıra sudan sebeple tartışırdı. Babam çalışırdı ve annem bizimle hiç ilgilenmezdi. Bu süre zarfında annem birisi ile tanıştı ve 2 gün sonra evi terk etti. Annem bir süre sonra babama 'Seni sevmiyorum, canın cehenneme. Gittiğim yerde çok mutluyum' diye mesaj göndermeye başladı. Annemin ölmeden önce, son 1,5 yıldır bir ilişkisi vardı. Annem babamı aldatmıştı. Babamdan şikayetçi değilim."

'ANNEM SEVGİLİSİNİ ÖVÜP, BABAMI TAHRİK EDİYORDU'

Ş.K. de annesi ve babasının evliliklerinde hep sorun oluğunu söyleyerek, "Babamın psikolojisi normal değildir. Ama annem sürekli eve gelip, Mustafa Z.'yi överek, babamı tahrik ediyordu. Annem hep evi terk ederdi. Babamın haline çok üzülüyordum. Babamdan şikayetçi değilim" dedi.

Tutuklu sanık Hakkı Koca'nın avukatı Adnan Mutlu ise müvekkilinin olayı tasarlamadığına belirterek, "Olay öncesi, maktulün başka bir erkekle kaçması, bir televizyon kanalında tüm Türkiye'nin gözleri önünde tartışılmıştır. Müvekkilim öldürmek isteseydi o zaman yapardı" ifadelerini kullandı.

Duruşmayı erteleyen mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.