Bursa’da bariyere saplanan otomobilin kadın sürücüsü öldü

Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesinde Mudanya yol ayriminda 16 YL 119 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Eda Güleçyüz otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplanarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Eda Güleçyüz çarpmanın şiddetiyle sürü koltuğundan yan koltuğa savruldu. Otomobilin direksiyonunda kimsenin olmaması nedeniyle ekipler çevrede bir süre yaralı aradı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Eda Güleçyüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.