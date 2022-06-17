Bursa’da bir garip hırsızlık: Telefonlar tabletler derken onu bile çalmış! Mağdur isimden şaşkına çeviren açıklama

Yakalanma anını görüntüleyen basın mensuplarına "Ne çekiyorsunuz." diyerek tepki gösteren Hülya K, neden hırsızlık yaptığı sorusuna ise "Neyi neden yaptım. Arkadaşım kaçtı ben kaldım orada. Onun, Allah belasını versin" diyerek gözyaşı döktü. Kadının üzerinde ve sırtındaki çantada yapılan aramada, 30 adet cep telefonu, 1 adet tablet, yüklü miktarda ziynet eşyası , bir miktar para, iki adet musluk başı ve oyuncak ayı bulundu. Ayrıca şüpheli Hülya K.'nın 21 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.