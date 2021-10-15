Bursa’da fabrika yangını sürüyor

Kestel ilçesinde faaliyet gösteren elyaf ürünlerin de olduğu bir tekstil fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Yangında 30'a yakın söndürme ve itfaiye aracıyla müdahale sürüyor. Diğer yandan bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, yanan fabrikanın çevresindeki çok sayıda fabrikada da tahliye işlemleri başlatıldı.

İş makineleriyle sanayi bölgesindeki yanıcı ve parlayıcı maddeler toplanmaya başlandı. Emniyet ekipleri, bölgeye giriş ve çıkışları yasakladı. Söndürme ekipleri ise büyük bir gayretle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.