Bursa’da çiftlikte çıkan yangında kundaklama şüphesi

ÇİFTLİĞİN KUNDAKLANDIĞI İDDİASI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeye göre, çiftlik sahiplerinin yakını olan S.Y.'nin restoranı kundakladığı ve çıkan yangının hemen ardından bir taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.