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Giriş Tarihi: 26.1.2024 21:27

Bursa'da çiftlikte korkunç cinayet: Annesini öldürüp polisi aradı

Bursa’da yaşayan 29 yaşındaki Umut B, birlikte yaşadığı annesi 56 yaşındaki Şerife B’yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından 112’yi arayarak, “Annemi öldürdüm” diyen Umut B’nin zihinsel engelli olduğu anlaşıldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da çiftlikte korkunç cinayet: Annesini öldürüp polisi aradı

İnegöl ilçesi Olukman mahallesinde bulunan bir çiftlik evinde annesi Şerife B ile yaşayan zihinsel engelli Umut B, akşam saat 18.15 sıralarında 112'yi arayarak "Annemi öldürdüm" diye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay adrese çok sayıda Jandarma ve Sağlık ekibi sevk edildi. Çiftlik evine gelen Jandarma ekipleri, o sırada bahçede bulunan Umut B'yi gözaltına alırken, içeriye girdiklerinde ise Şerife B'yi kanlar içinde buldu.

Eve giren sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde çok sayıda bıçak darbesi alan talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Umut B, Jandarma karakoluna götürülürken, Şerife B'nin cansız bedeni, savcılığın incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da çiftlikte korkunç cinayet: Annesini öldürüp polisi aradı
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