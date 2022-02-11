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Giriş Tarihi: 11.2.2022 11:50 Son Güncelleme: 11.2.2022 11:51

Bursa'da cinayet gibi kaza: Ters şeritten geldi can aldı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da cinayet gibi kaza: Ters şeritten geldi can aldı

Bursa’da ters şeride giren ve süratle ilerleyen lüks cip, bir otomobile kafadan çarptı. Cinayet gibi kazada kendi yolunda ilerleyen 27 yaşındaki Ersel Atmaca hayatını kaybetti. Cipin sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Ersel Atmaca, aynı solun sol şeridini kullanan ve ters yönden hızla gelen G.C'nin kullandığı lük ciple kafa kafaya çarpıştı.

Karayolunun savaş alanına döndüğü kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilde sıkışan Ersel Atmaca, güçlükle çıkarılabildi. Ambulansla hemen en yakındaki özel bir hastaneye sevk edilen talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atmaca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Atmaca burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası ters yönden gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan G.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Bursa'da cinayet gibi kaza: Ters şeritten geldi can aldı
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