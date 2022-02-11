Bursa’da cinayet gibi kaza: Ters şeritten geldi can aldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Ersel Atmaca, aynı solun sol şeridini kullanan ve ters yönden hızla gelen G.C'nin kullandığı lük ciple kafa kafaya çarpıştı.

Karayolunun savaş alanına döndüğü kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilde sıkışan Ersel Atmaca, güçlükle çıkarılabildi. Ambulansla hemen en yakındaki özel bir hastaneye sevk edilen talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atmaca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Atmaca burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası ters yönden gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan G.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.