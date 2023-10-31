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Giriş Tarihi: 31.10.2023 10:52 Son Güncelleme: 31.10.2023 10:56

Bursa’da çirkin saldırı! Hasta yakını kadın doktoru yumrukla bayılttı

Bursa’da Şehir Hastanesinde görevli Hematoloji uzmanı Doktor Nihan Alkış, bir hasta yakını tarafından feci şekilde darp edilerek yaralandı. Yüzüne yumruk darbesi alan doktorun tedavisi sürüyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da çirkin saldırı! Hasta yakını kadın doktoru yumrukla bayılttı

Şehir Hastanesi Hematoloji bölümünde görevli Dr. Nihan Alkış, bir hastasını muayene ettiği sırada kapıyı çalmadan içeriye erkek bir hasta yakını girdi. Aynı branşta görevli bir başka doktorun nerede olduğunu soran hasta yakınına "Burada değil" diyen Dr. Alkış, şahsın ısrarla soru sormaya devam etmesi üzerine "Şuan hasta muayene ediyorum lütfen dışarıya çıkın" dedi. Bunun üzerine öfkelenen hasta yakını, Doktor Nihan Alkış'ın yüzüne sert bir şekilde yumruk attı.

Burnundan kan gelen Alkış darbe sonucu yere yığıldı. Hastane Polisinin müdahale ettiği olayda hasta yakını gözaltına alınırken, Sedye ile acil servise kaldırılan Nihan Alkış, burada yapılan ilk tedavinin ardından beyin cerrahi servisine kaldırıldı. Saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Bursa’da çirkin saldırı! Hasta yakını kadın doktoru yumrukla bayılttı
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