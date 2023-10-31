Bursa’da çirkin saldırı! Hasta yakını kadın doktoru yumrukla bayılttı

Şehir Hastanesi Hematoloji bölümünde görevli Dr. Nihan Alkış, bir hastasını muayene ettiği sırada kapıyı çalmadan içeriye erkek bir hasta yakını girdi. Aynı branşta görevli bir başka doktorun nerede olduğunu soran hasta yakınına "Burada değil" diyen Dr. Alkış, şahsın ısrarla soru sormaya devam etmesi üzerine "Şuan hasta muayene ediyorum lütfen dışarıya çıkın" dedi. Bunun üzerine öfkelenen hasta yakını, Doktor Nihan Alkış'ın yüzüne sert bir şekilde yumruk attı.

Burnundan kan gelen Alkış darbe sonucu yere yığıldı. Hastane Polisinin müdahale ettiği olayda hasta yakını gözaltına alınırken, Sedye ile acil servise kaldırılan Nihan Alkış, burada yapılan ilk tedavinin ardından beyin cerrahi servisine kaldırıldı. Saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.