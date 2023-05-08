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Giriş Tarihi: 8.5.2023 14:41 Son Güncelleme: 8.5.2023 15:25

Bursa’da çirkin saldırı! HDP’liler bayrak sopalarıyla saldırdı

Bursa'da düzenlenen HDP mitingine katılmak için alana gidenler, Kent Meydanı'ndan geçtikleri sırada olay çıkardı. Bakan Varank'ın seçim aracı önündeki Cumhur İttifakı taraftarlarına ellerindeki parti bayraklarıyla saldıran magandaları polis dağıttı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da çirkin saldırı! HDP’liler bayrak sopalarıyla saldırdı

Bursa'da Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen mitingine katılmak için Kongre merkezine yürüyen HDP'liler, Kent Meydanından geçtikleri sırada Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2'nci Bölge 1'inci sıra Adayı Mustafa Varank'ın mobil seçim aracını görünce saldırgan hareketler yapmaya başladı.

Mobil aracın önünde ve çevresindeki Cumhur İttifakı taraftarlarına sözlü sataşan magandalar, daha sonra ellerindeki parti bayraklarıyla gençlere saldırdı.

O anlar vatandaşlar tarafından an be an kaydedilirken, görüntülerde, HDP'lilerin Cumhur ittifakı taraftarlarına bayrak sopalarıyla acımadan vurdukları görüldü. Yaşanan olaya müdahale eden polis saldırganları dağıttı.

Bursa'da çirkin saldırı kamerada: HDP'liler bayrak sopalarıyla saldırdı! | Video

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Bursa’da çirkin saldırı! HDP’liler bayrak sopalarıyla saldırdı
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