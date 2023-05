Bursa’da çirkin saldırı! HDP’liler bayrak sopalarıyla saldırdı

O anlar vatandaşlar tarafından an be an kaydedilirken, görüntülerde, HDP'lilerin Cumhur ittifakı taraftarlarına bayrak sopalarıyla acımadan vurdukları görüldü. Yaşanan olaya müdahale eden polis saldırganları dağıttı.

Bursa'da çirkin saldırı kamerada: HDP'liler bayrak sopalarıyla saldırdı! | Video