Bursa’da çirkin saldırı! HDP’liler bayrak sopalarıyla saldırdı

Bursa'da Merinos Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen mitingine katılmak için Kongre merkezine yürüyen HDP'liler, Kent Meydanından geçtikleri sırada Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2'nci Bölge 1'inci sıra Adayı Mustafa Varank'ın mobil seçim aracını görünce saldırgan hareketler yapmaya başladı.