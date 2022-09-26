Bursa’da çocukların tabancayla oyununda kan aktı: 1 ölü

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki T.S, elinde bir tabancayla birlikte 14 yaşındaki kuzeni B.S'nin evine geldi. Evde tabancayla oynamaya başlayan kuzenler bir süre doldur boşalt yaptı. Son olarak B.S, doldur boşalt yaparak kuzenine uzattığı tabanca aniden ateş aldı.
Tabancadan çıkan mermi, 16 yaşındaki T.S'nin boynuna isabet etti. Kuzeninin boynundan kan aktığını gören B.S durumu hemen ailesine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri talihsiz çocuğu Bursa Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.