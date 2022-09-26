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Giriş Tarihi: 26.9.2022 15:57 Son Güncelleme: 26.9.2022 16:02

Bursa’da çocukların tabancayla oyununda kan aktı: 1 ölü

Bursa’da 14 ve 16 yaşlarındaki kuzenler B.S ve T.S, nereden temin ettikleri bilinmeyen bir tabancayla evde oyun oynadı. Aniden ateş alan tabancadan çıkan kurşun, T.S’nin boynundan vurulup ölmesine neden oldu.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da çocukların tabancayla oyununda kan aktı: 1 ölü

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki T.S, elinde bir tabancayla birlikte 14 yaşındaki kuzeni B.S'nin evine geldi. Evde tabancayla oynamaya başlayan kuzenler bir süre doldur boşalt yaptı. Son olarak B.S, doldur boşalt yaparak kuzenine uzattığı tabanca aniden ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi, 16 yaşındaki T.S'nin boynuna isabet etti. Kuzeninin boynundan kan aktığını gören B.S durumu hemen ailesine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri talihsiz çocuğu Bursa Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen T.S kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuzen B.S ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Çocuk Şubeye götürüldü.

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Bursa’da çocukların tabancayla oyununda kan aktı: 1 ölü
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