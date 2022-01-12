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Giriş Tarihi: 12.1.2022 10:05 Son Güncelleme: 12.1.2022 10:06

Bursa’da dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında silahlarla çatıştılar!

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında silahlarla çatıştılar!

Bursa’da birbirleriyle husumeti olan 37 yaşındaki Gökhan Ş. İle 60 yaşındaki Cemal B, güpegündüz sokak ortasında silahlarla çatıştı.

Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi üzerinde karşılaşan husumetliler Gökhan Ş. ve Cemal B. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce silahlarına sarılan şahıslar birbirlerine adeta kurşun yağdırdı.

Şahıslar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfeklerle sokaktaki vatandaşlara aldırış etmeden birbirlerine ateş açtı. Bir süre devam eden silahlı çatışmada büyük bir şans eseri yaralanan olmazken, şahıslar kaçarak uzaklaştı. Büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği Gökhan Ş. ve Cemal B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökhan Ş.'nın 57 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Bursa’da dehşete düşüren anlar! Sokak ortasında silahlarla çatıştılar!
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