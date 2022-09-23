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Giriş Tarihi: 23.9.2022 19:05 Son Güncelleme: 23.9.2022 19:25

Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu: 102 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 132 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 102’si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde ve 221 bin 300 lira ele geçirildi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu: 102 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Başsavcılığın talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmayla, "Uyuşturucu Madde Ticareti" yaptığı tespit edilen 130 şüpheli belirlendi.

Şüphelileri yakalamak için Bursa genelinde 66 farklı adrese eş zamanlı olarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 132 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bin 950 gram esrar, 65 gram bonzai, 25 adet ecstasy, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 50 adet fişek ve 221 bin 300 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 132 şüphelinin 102'si "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu dolayısıyla tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli ise emniyette alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Yakalanan 8 şüphelinin sorgusunun halen sürdüğü ve soruşturmanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.

OPERASYONA BAKAN SOYLU DA KATILMIŞTI

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen dev operasyona katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kentte uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri satmak suretiyle gençleri zehirleyenlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildiğini söylemişti.

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Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu: 102 kişi tutuklandı
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